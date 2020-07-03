Крылов: наша задача — вернуть «Авангард» в Омск к сентябрю 2022 года

Директор по региональным продажам компании «Газпром нефть», председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов прокомментировал ход строительства «Арены-Омск».
«Я хочу поблагодарить Правительство Омской области за полное вовлечение в непростое дело по возвращению команды в родной Омск. Мы прошли вместе процедуры согласования, карантин и сегодня открываем стройку уже официально. Наша задача — вернуть команду к сентябрю 2022 года. Чтобы сезон 2022-2023 был начат в Омске.
Самое главное, чтобы арена была удобна для посещения, была мультифункциональной — не только хоккей, но и возможность устраивать городские мероприятия. И была современной по дизайну, давала возможность получать удовольствие не только любителям хоккея, посещая этот инфраструктурный объект. Мы сделаем всё возможное, чтобы такая арена появилась в Омске», — цитирует Крылова пресс-служба омского клуба.
- 3 июля 2020
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