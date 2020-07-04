М. Воробьёв: мои цели на сезон — Кубок Гагарина и чемпионат мира

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Михаил Воробьёв рассказал о целях на следующий сезон.

«У любого профессионала должны быть максимальные цели. «Салават Юлаев» всегда ставит только одну задачу — завоевать Кубок Гагарина, на неё и нацеливаемся.

Если говорить о сборной, то былые заслуги в «молодёжке» здесь ничего не значат. Каждый раз через игры за клуб нужно доказывать, что вписываешься в систему Валерия Николаевича (Брагина. — Прим. «Чемпионата») и готов помочь национальной сборной. Сначала — на этапе Евротура, затем — на чемпионате мира. Кубок Гагарина и чемпионат мира — мои цели на сезон. А через полтора года, надеюсь, — Олимпиада», — приводит слова Воробьёва Russia-Hockey.ru.

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