Источник: любой игрок НХЛ без штрафа сможет отказаться от участия в плей-офф

Национальная хоккейная лига и ассоциация игроков продолжают разрабатывать план безопасного возобновления сезона, сообщает известный обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман.

По информации источника, после того как сезон НХЛ возобновится, любой игрок сможет отказаться от участия в матчах без каких-либо денежных штрафов. Кроме того, перед каждым посещением принимающего города будет проведено предварительное тестирование. Во время плей-офф тестирование будет проводиться ежедневно, у каждого клуба оно будет проходить в определённое время в зависимости от графика.

Сообщается, что ношение масок будет обязательным за пределами льда. Будут предприняты меры социального дистанцирования, включая ограничения на количество людей, разрешенное в лобби и в лифтах. Каждый хоккеист будет жить в отдельной комнате.

Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».