Новички «Авангарда» определились с игровыми номерами

Новички омского «Авангарда» определились с игровыми номерами, под которыми будут играть в сезоне-2019/2020, информирует пресс-служба клуба в «Твиттере».
Нападающий Рид Буше будет играть под № 48, защитник Алексей Береглазов — под № 5, защитник Кирилл Готовец взял № 41, защитник Оливер Каски — № 67, защитник Алексей Соловьёв — № 24, защитник Дамир Шарипзянов — № 44, нападающий Илья Каблуков — № 29, нападающий Иван Лисин — № 27, нападающий Корбан Найт — № 9, форвард Сергей Толчинский — № 28, нападающий Александр Хохлачёв — № 93.
Видео можно посмотреть в «Твиттере».
Из-за пандемии коронавируса сезон в КХЛ был завершён досрочно. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом, клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.
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