Мальцев: не хочу в КХЛ. Права на меня принадлежат СКА, а они опять две команды набрали

Форвард системы «Нью-Джерси Дэвилз» Михаил Мальцев сообщил, что может начать следующий сезон в Европе. Хоккеист признался, что не хочет выступать в КХЛ, где права на него принадлежат СКА.
«Агент пытается решить вопрос с НХЛ относительно разрешения на игру в Европе. Не знаю, где это будет конкретно. Слышал, в Швейцарии хороший чемпионат. Точно могу сказать, что не хочу в КХЛ. Тем более права на меня принадлежат СКА, а они опять две команды набрали», – цитирует Мальцева «Спорт-экспресс».
Регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
- 4 июля 2020
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