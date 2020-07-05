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Савилов — о билетной программе к ЧМ-2021: у Беларуси, прежде всего, ориентация на Россию

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Савилов — о билетной программе к ЧМ-2021: у Беларуси, прежде всего, ориентация на Россию
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Президент Федерации хоккея Республики Беларусь Геннадий Савилов рассказал о времени старта продажи билетов на ЧМ-2021, который пройдёт в Беларуси и Латвии. Российская команда проведёт матчи группового этапа в Беларуси.

«Планируем с начала сентября. Еще посмотрим, когда будут готовы латыши. Но обычно это в начале осени. Сейчас этим вплотную занимаемся. Основываемся на требованиях ИИХФ. Мы удовлетворяем всем требованиям с точки зрения создания медийных пространств, билетной программы. Отдельно прорабатываем кое-какие моменты, презентационный ролик. Может, по меркам профессионального телевидения он будет посредственным, но ничего раньше такого тоже не делали.

Рассматриваем совместный вариант привлечения болельщиков. У нас это, прежде всего, ориентация на Россию. Надо отдать должное, и мы очень этому рады, очень подходит состав команд, которые будут соревноваться в Минске. Больше того скажу, по итогам согласования групп… Наверное, сам бы написал тех же участников, которых хотел бы видеть в Минске», – цитирует Савилова «Прессбол».

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