Савилов — о билетной программе к ЧМ-2021: у Беларуси, прежде всего, ориентация на Россию

Президент Федерации хоккея Республики Беларусь Геннадий Савилов рассказал о времени старта продажи билетов на ЧМ-2021, который пройдёт в Беларуси и Латвии. Российская команда проведёт матчи группового этапа в Беларуси.



«Планируем с начала сентября. Еще посмотрим, когда будут готовы латыши. Но обычно это в начале осени. Сейчас этим вплотную занимаемся. Основываемся на требованиях ИИХФ. Мы удовлетворяем всем требованиям с точки зрения создания медийных пространств, билетной программы. Отдельно прорабатываем кое-какие моменты, презентационный ролик. Может, по меркам профессионального телевидения он будет посредственным, но ничего раньше такого тоже не делали.



Рассматриваем совместный вариант привлечения болельщиков. У нас это, прежде всего, ориентация на Россию. Надо отдать должное, и мы очень этому рады, очень подходит состав команд, которые будут соревноваться в Минске. Больше того скажу, по итогам согласования групп… Наверное, сам бы написал тех же участников, которых хотел бы видеть в Минске», – цитирует Савилова «Прессбол».

Глава ФХРБ: на ОИ-2018 россияне были даже довольны отсутствием сильных игроков из НХЛ