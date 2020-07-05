Блохин: Третьяк мог в одночасье решить, будут казахские хоккеисты легионерами или наоборот

Бывший защитник московского «Динамо» Евгений Блохин рассказал, что в своё время покинул стан бело-голубых из-за изменения лимита на легионеров в отношении игроков из Казахстана.
«Я играл в московском «Динамо» у Владимира Васильевича Крикунова. После первого сезона с «Динамо» я подписал новый контракт. Но как это часто бывало, Владислав Третьяк мог просто и легко в одночасье решить, что казахские хоккеисты будут считаться легионерами или наоборот.
В «Динамо» у нас получилось, что Виталий Еремеев, Алексей Трощинский, я и трое канадцев, в том числе и Марк Джиордано, который впоследствии стал капитаном в «Калгари», были легионерами. С ними со всеми нужно было конкурировать. Одно дело — делать это, когда есть места в составе, но когда в команде всего четыре позиции… А учитывая, что Виталий Еремеев стоит в воротах, значит, только три. У нас на эти три места было шесть человек, включая Алексея Трощинского как капитана команды.
Владимир Васильевич мне тогда сказал, чтобы я ехал в какой-нибудь другой клуб и получал игровую практику, а на следующий год он меня позовёт туда, где будет в тот момент работать. Доигрывал я сезон в новосибирской «Сибири». «Барыс» тогда как раз решил участвовать в КХЛ. Мне звонили, но так как мы уже договорились с Крикуновым, то я сдержал слово и поехал в «Нефтехимик». Из-за этого я не сразу приехал в «Барыс»», — цитирует Блохина Sports.kz.
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