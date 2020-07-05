Вайсфельд — о КХЛ: новый клуб пусть будет хоть на луне. Но это не должен быть калиф на час

Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением на тему возможного расширения КХЛ.

«Да хоть на луне пусть будет новый клуб! Важно, чтобы это была серьёзная и финансово состоятельная организация. Если даже клуб из хоккейной державы и находится в идеальном месте, но при этом живет в нищете, то получится опять мучение. Тут ещё надо подчеркнуть, что это должен быть долгосрочный, надёжный проект, а не калиф на час.



Вот, к примеру, «Медвешчак» имел классное место расположения с точки зрения логистики. Но в последние годы в КХЛ команда не играла, а мучила и себя, и лигу. То у них есть деньги, то нет. Никто не понимает, сможет она дотянуть до конца чемпионата или нет. Понятно, многие российские болельщики недовольны, что из КХЛ исключают такие команды, как «Лада» или «Кузня», а приглашают мало кому известные зарубежные команды порой вообще созданные с нуля. Но тут ведь то же самое — всё упирается в экономическую составляющую. Кто-то тянет уровень лиги, кто-то — нет.



Если появятся серьёзные люди, заинтересованные в развитии хоккея и конкретного клуба, то он может появиться и в Великобритании, и в Корее. И сделать его боеспособным будет легко. Это просто вопрос денег. Так произошло в свое время с «Челси». Ну или взять нашу «Магнитку». Где была магнитогорская команда 30 лет назад, пока в неё не начали вкладывать средства? С другой стороны, куда делся наш легендарный клуб «Крылья Советов» без финансовой поддержки? Или московский «Локомотив», о котором в хоккее вообще никто уже не помнит», — приводятся слова Вайсфельда на сайте «Матч ТВ».