НХЛ отменит драфт отказов для игроков из Европы, перешедших по ходу сезона

В проекте нового коллективного соглашения между НХЛ и Ассоциацией игроков предусмотрено изменение правила о прохождении драфта отказов для игроков, выступавших в Европе и подписавших контракт с клубом НХЛ по ходу сезона, сообщает обозреватель канадской телекомпании TSN Фрэнк Серавалли.

Теперь хоккеисты не обязаны проходить процедуру драфта отказов в том случае, если контракт с клубом НХЛ был подписан по ходу сезона не позднее 15 декабря.

Сезон-2019/2020 был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что 26 июля команды НХЛ должны отправится в города, которые примут матчи плей-офф. В продолжении сезона примут участие 24 команды, которые будут распределены по двум городам. Фаворитами на данный момент являются Эдмонтон и Торонто. Официальные матчи стартуют 1 августа.