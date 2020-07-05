Вудкрофт: «Динамо» Мн — очень ценный клуб для КХЛ

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал, как он отнёсся к слухам о том, что белорусский клуб может пропустить следующий сезон КХЛ.

«Это был для меня информационный шум и ничего больше. В мире и в Беларуси сейчас довольно непростые экономические времена, это объективная реальность. Но государство поддерживает клуб даже сейчас! Да, финансирование клуба существенно сократилось, и нам нужно сильно постараться, чтобы добиться успеха. Мы рады тому, что имеем, и приложим все усилия для того, чтобы достойно представить клуб, город и Беларусь в следующем сезоне КХЛ. А информационный шум — кому-то он выгоден, как и негатив, периодически нагнетаемый вокруг команды. Но всё это не заставит нас свернуть с выбранного пути.

«Динамо» — это не просто команда одного города. Минское «Динамо» представляет в КХЛ целую страну, в которой хоккей очень популярен. Это очень хорошо заметно. Когда ты приходишь на стадион, то чувствуешь энергию от фанатов. Они очень сильно переживают за команду и за её выступления. В Минске очень любят «Динамо», и наши соперники прекрасно видят это. Хоккеистам нравится играть на хорошей арене и находиться в отличной среде. Минск — фантастический город. Многие говорят, что он входит в тройку лучших в КХЛ. Здесь сосредоточено множество вещей, которые город может дать лиге. Думаю, что «Динамо» — очень ценный клуб для КХЛ, потому что здесь очень страстные болельщики.

Наша цель — быть конкурентоспособной командой в каждой игре и играть в тот хоккей, который нравится нашим фанатам и который даёт нам возможность побеждать. Мы хотим выигрывать. Первая задача, которая стоит перед командой — попасть в плей-офф», — приводит слова Вудкрофта Allhockey.Ru.