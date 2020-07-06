Бельмач — об инициативе Минспорта: необходимо идти более продуманным путём

Известный спортивный функционер Андрей Бельмач прокомментировал инициативу Министерства спорта, предлагающего обязать спортсменов выплачивать компенсацию воспитавшему его клубу в случае перехода в зарубежную команду.
«Во-первых, хорошо, что тема ранних отъездов привлекла внимание законодателей. Во-вторых, такой закон, если он будет принят, на практике вызовет множество сложностей и конфликтов. Моё мнение — необходимо идти более проработанным и продуманным путём.
О чём речь? На мой взгляд, самое эффективное — заключение прямого трансферного договора с клубами НХЛ, в котором были бы учтены все нюансы, включая запрет на переход игрока в течение сезона, независимо от срока его контракта. 250-300 тысяч долларов за молодого хоккеиста — достаточно существенные деньги, которые будут работать на российский хоккей.
При данной схеме деньги платит клуб НХЛ, а не хоккеист. Таким образом, он уезжает за рубеж в прозрачной ситуации, с чистой душой. У него не будет возникать чувство обиды, когда нет понимания, почему с него или с его родителей сняли те или иные деньги, куда они пошли. Этот психологический фактор в дальнейшем может отразиться на выступлениях игрока за национальную команду, на его отношении к российскому хоккею, к стране в целом», — приводит слова Бельмача Russia-Hockey.ru.
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