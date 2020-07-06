Басков: аппетиты белорусских наставников намного больше, чем возможности «Динамо»
Гендиректор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал нежелание именитых белорусских тренеров работать в клубе.
«Евгений Ворсин на исполкоме ФХБ говорил, что нужно привлекать белорусских специалистов, которые уже показали профпригодность в КХЛ. Могу сказать, что мы вели много переговоров с разными тренерами. Но, к сожалению, аппетиты наших отечественных наставников, которые что-то собой представляют в КХЛ, намного больше, чем наши сегодняшние возможности», — цитирует Баскова «Прессбол».
В настоящее время минский клуб возглавляет Крэйг Вудкрофт. В минувшем сезоне КХЛ, который завершился досрочно из-за пандемии коронавируса, «Динамо» не смогло пробиться в плей-офф. КХЛ приостановила сезон после первого раунда плей-офф.
Басков: в минском «Динамо» нет золотых гор, но минимальные требования КХЛ готовы выполнить
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