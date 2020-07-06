«Ак Барс» активировал опцию продления контракта с Дмитрием Квартальновым

Президент «Ак Барса» Наиль Маганов сообщил, что казанцы активировали опцию продления контракта с Дмитрием Квартальновым, который является главным тренером клуба.

«Ак Барс» под руководством Дмитрия Квартальнова показал хороший результат. Мы довольны работой всего тренерского штаба и в спортивной части, и в реализации стратегии клуба по привлечению собственных воспитанников в состав. Хорошую игру в ходе чемпионатов показывали и клубы системы – «Барс» и «Ирбис», это тоже связно с работой Дмитрия Вячеславовича и его штаба. В этой связи наше трудовое соглашение автоматически продлено на следующий сезон», — цитирует Маганова ТАСС.

Квартальнов возглавил казанцев в июне 2019 года. Тогда он подписал контракт на один сезон с возможностью продления ещё на год. В минувшем сезоне, который был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса, 54-летний специалист вывел команду во второй раунд плей-офф.