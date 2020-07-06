«Торпедо» подписало пробный контракт с Камилем Шиафотдиновым

Хоккейный клуб «Торпедо» подписал пробный контракт с нападающим Камилем Шиафотдиновым, информирует пресс-служба нижегородского клуба.

Воспитанник московских «Серебряных Акул» в 17-летнем возрасте переехал в Чехию, где провёл несколько сезонов в местной молодёжной лиге. Позже Шиафотдинов вернулся на родину, где закрепился сначала в МХЛ, а затем и в ВХЛ.

В последних двух сезонах Шиафтодинов был лидером атак курганского «Зауралья», выступал в качестве капитана команды и набрал в общей сложности 74 (19+55) очка в 119 матчах. В КХЛ Камиль провёл несколько матчей в составе «Атланта» и хорватского «Медвешчака».

Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.