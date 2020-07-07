37-летний Куляш продлил контракт с румынским клубом. В минувшем сезоне Денис забил 21 гол

37-летний российский защитник Денис Куляш продлил контракт с румынским клубом «Чиксереда», сообщается на официальной странице клуба в «Фейсбуке».

В минувшем сезоне Куляш принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата Эрсте лиги, забросив 16 шайб и сделав 20 результативных передач. В 14 матчах чемпионата Румынии в активе российского защитника пять заброшенных шайб и семь голевых передач.

В декабре 2018 года Куляш заключил контракт с южнокорейским клубом «Дэмен Киллер Уэйлс». В 11 матчах регулярного чемпионата азиатской лиги Денис забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи. В трёх матчах плей-офф Куляш отметился одной результативной передачей. После сезона в Южной Корее Денис перебрался в Румынию.