Фазель: надеемся, хоккеисты из НХЛ сыграют на ОИ-2022. Мы готовы искать решение
Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал предполагаемое возвращение игроков из НХЛ на Олимпийские игры. Соответствующая норма закреплена в новом коллективном соглашении НХЛ и Ассоциации игроков лиги.
«У нас много сложностей. Но, как мне кажется, в целом, это отличная новость для международного хоккея. Мы не сдавались после Олимпийских игр в Пхёнчхане. Понимали ситуацию, знали, как тогда обстояло дело. Никаких обид. Надеемся, что игроки смогут выступить на Олимпиаде в 2022 году. Мы готовы искать решение», — цитирует Фазела AP.
В 2018 году НХЛ отказалась отпускать игроков на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Теперь в новом соглашении будет зафиксирована возможность участия игроков в Олимпиаде.
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