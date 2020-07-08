Исполнительный совет профсоюза игроков НХЛ одобрил продление коллективного соглашения, сообщает TSN.

Теперь документ будет отправлен на ратификацию совету управляющих НХЛ и членам профсоюза игроков. Окно голосования продлится 48 часов. Для окончательного одобрения проекта документа требуются две трети голосов за среди директоров и простое большинство голосов за среди игроков. Ожидается, что оба голосования пройдут успешно.

Срок действия нынешнего соглашения, заключённого в январе 2013 года после локаута, должен был истечь 15 сентября 2022 года. После продления договор будет действовать до 15 сентября 2026 года.



Отмечается, что новое соглашение позволит планировать международный календарь. Подразумевается участие игроков в Олимпиадах 2022 и 2026 года при достижении договорённости с МОК.