Сибирская хоккейная лига учредила кубок в честь ушедшего из жизни Дмитрия Босова, который являлся владельцем компании «Сибантрацит» — генерального спонсора Ночной хоккейной лиги, — входящей также в число спонсоров новосибирской «Сибири». Кроме того, Босов был руководителем попечительского совета «Сибири».

Инициатива учреждения Кубка им. Дмитрия Босова принадлежит Сибирской хоккейной лиге (СХЛ), объединяющей любительские команды региона. Кубок будет ежегодно вручаться человеку, который внёс наибольший вклад в развитие СХЛ.



В этом году по решению руководства СХЛ им выбран глава спортивно-дисциплинарного комитета лиги Александр Мякишев. Награду ему вручила председатель совета директоров УК «Сибантрацит» Катерина Босова.



По словам председателя правления СХЛ Михаила Кусачёва, лига давно хотела учредить награду в честь Дмитрия Босова, который был идеологом создания лиги и лично сделал многое для её продвижения. И в юбилейном, пятом сезоне, эта идея воплотилась в жизнь.