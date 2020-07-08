Николишин: понимал, что НХЛ пойдёт до конца. Заражённые – капля в море на общем фоне

Скаут «Чикаго Блэкхоукс» Андрей Николишин поделился мнением о согласовании НХЛ и профсоюзом плана возобновления сезона.



«Это ожидаемое решение, и календарь в последние недели был примерно ясен, а сейчас лига просто объявила официально. Лично я понимал: НХЛ будет идти до конца, чтобы провести этот плей-офф. Даже после того как в ряде клубов были выявлены заражённые коронавирусом. Всё-таки сейчас это капля в море на общем фоне. И проверка всех команд и клубов там такая жёсткая, что я не вижу препятствий, не позволяющих доиграть сезон», – приводят слова Николишина «Известия».

Составы команд будут ограничены 30 полевыми игроками и неограниченным числом вратарей на команду. В тренировочном лагере имеют право присутствовать только игроки, которые смогут принять участие в плей-офф-2020.