Николишин: понимал, что НХЛ пойдёт до конца. Заражённые – капля в море на общем фоне

Скаут «Чикаго Блэкхоукс» Андрей Николишин поделился мнением о согласовании НХЛ и профсоюзом плана возобновления сезона.
«Это ожидаемое решение, и календарь в последние недели был примерно ясен, а сейчас лига просто объявила официально. Лично я понимал: НХЛ будет идти до конца, чтобы провести этот плей-офф. Даже после того как в ряде клубов были выявлены заражённые коронавирусом. Всё-таки сейчас это капля в море на общем фоне. И проверка всех команд и клубов там такая жёсткая, что я не вижу препятствий, не позволяющих доиграть сезон», – приводят слова Николишина «Известия».
Составы команд будут ограничены 30 полевыми игроками и неограниченным числом вратарей на команду. В тренировочном лагере имеют право присутствовать только игроки, которые смогут принять участие в плей-офф-2020.
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