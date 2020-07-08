Тесть Александра Овечкина выплатит долг в 51 млн рублей
Кирилл Шубский — отец Анастасии Овечкиной и вдовец актрисы Веры Глаголевой — решением суда обязан вернуть 51 млн рублей, сообщается в телеграм-канале Mash.
Бизнесмен в своё время выступил поручителем по долгу строительной фирмы, которая в итоге так и не смогла вовремя расплатиться по счетам. Девелопер подал в суд, потребовав долг по договору поручительства в размере 52 млн рублей. Стороны пошли на мировую, в результате чего суд уменьшил денежные претензии на 1 млн рублей. Таким образом, Шубский выплатит долг размером в 51 млн рублей.
Дочь Шубского Анастасия является супругой капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Пара поженилась в августе 2016 года, они воспитывают сыновей Илью и Сергея.
Игроки «Вашингтона» Овечкин и Орлов в США проголосовали по поправкам к Конституции РФ
- 8 июля 2020
-
11:46
-
11:11
-
10:55
-
10:20
-
09:53
-
09:33
-
08:58
-
04:12
-
00:33
- 7 июля 2020
-
23:09
-
22:40
-
21:00
-
20:52
-
20:28
-
19:57
-
19:35
-
19:25
-
19:06
-
18:24
-
18:10
-
17:44Никита Михайлов может перейти в «Сочи» Эксклюзив
-
17:26
-
17:22
-
16:30
-
16:15
-
15:36
-
15:15
-
14:39
-
14:22
-
13:51
-
13:30
-
12:53
-
12:35
-
12:12
-
11:59
Партнерский контент