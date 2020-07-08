Тесть Александра Овечкина выплатит долг в 51 млн рублей

Кирилл Шубский — отец Анастасии Овечкиной и вдовец актрисы Веры Глаголевой — решением суда обязан вернуть 51 млн рублей, сообщается в телеграм-канале Mash.



Бизнесмен в своё время выступил поручителем по долгу строительной фирмы, которая в итоге так и не смогла вовремя расплатиться по счетам. Девелопер подал в суд, потребовав долг по договору поручительства в размере 52 млн рублей. Стороны пошли на мировую, в результате чего суд уменьшил денежные претензии на 1 млн рублей. Таким образом, Шубский выплатит долг размером в 51 млн рублей.



Дочь Шубского Анастасия является супругой капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Пара поженилась в августе 2016 года, они воспитывают сыновей Илью и Сергея.

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