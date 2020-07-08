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Девять белорусских хоккеистов пройдут просмотр в минском «Динамо»

Девять белорусских хоккеистов пройдут просмотр в минском «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

20-летний белорусский нападающий Александр Щемель отправится на просмотр в минское «Динамо», — сообщает издания «Белорусский хоккей».

В минувшем сезоне форвард провёл 33 матча без набранных очков за «Шахтёр», а также 15 матчей за «Шахтёр-2» в высшей лиге, где набрал 22 (13+9) балла. В переходном турнире за «Локомотив» из Орши Щемель набрал 1 (0+1) балл в восьми встречах. В плей-офф за клуб из Орши он провёл шесть матчей без набранных очков.

По сведениям издания также на просмотре в минском «Динамо» будут защитники Олег Пожиган, Никита Парфенюк, Матвей Божко и Илья Сушко, а также форварды Артур Савинов, Александр Пальчик, Валентин Демченко и Евгений Астанков. Таким образом, просмотр в клубе КХЛ пройдут девять белорусских хоккеистов.

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