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Карагандинская «Сарыарка» официально заявила, что не собирается базироваться в России

Карагандинская «Сарыарка» официально заявила, что не собирается базироваться в России
Хоккей / ВХЛ 0

Карагандинская «Сарыарка» выступила с официальным заявлением, прояснив ситуацию с местом проведения предсезонных сборов, начало которых запланировано на 20 июля.

«С учётом сложившейся эпидемиологической обстановки в стране возникает множество слухов и недостоверной информации о том, что команда будет базироваться в России и т. д. Доводим до вашего сведения, что начало предсезонных сборов ХК „Сарыарка“ запланировано на 20 июля 2020 года.

Вопреки всем слухам и сомнениям команда соберётся в Караганде. Это касается ХК «Темиртау» и МХК «Кыран». О начале и месте проведения учебно-тренировочных мероприятий и предсезонных игр сообщим позже», — говорится в заявлении, опубликованном в официальной группе клуба во «ВКонтакте».

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