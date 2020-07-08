«Трактор» отказался от проведения сбора в Беларуси
Челябинский «Трактор» не будет проводить предсезонный сбор в Раубичах (Беларусь), как изначально планировалось. Челябинцы решили не лететь в Беларусь из-за необходимости прохождения двухнедельного карантина по возвращении в Россию.
В результате товарищеские матчи минского «Динамо» и «Трактора» отменены. Команды должны были провести матчи 30 июля и 1 августа, сообщает пресс-служба минчан.
Сезон-2019/2020 в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны. «Армейцы» выиграли регулярный чемпионат КХЛ.
«Трактор» объявил состав участников и расписание Кубка губернатора Челябинской области
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