Алтыбармакян не исключил, что будет играть в Европе

Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Андрей Алтыбармакян рассказал о планах на будущее. Нападающий не исключил, что в итоге окажется в Европе.
«Есть ли шанс, что поеду играть в Европу, как Мальцев? Почему нет? Я бы вообще поехал с Мальцевым и Мельничуком в одну команду. Можно так договориться, тем более у нас с Алексеем один агент — Дэн Мильштейн. Он не будет против. Не знаю, как всё будет. Во многом спонтанно. Сейчас ведь, если возникнет долгая пауза, другие игроки тоже поедут куда-то. Ну а Европа — не резиновая. Сейчас трудно загадывать. Ситуация меняется каждый день. Вот недавно в «Сент-Луисе» была вспышка коронавируса. Кого закроют? Кого откроют?
Можно ли уходить в аренду в СКА или «Сочи»? Думаю, это в КХЛ никому не интересно. Никто не возьмёт меня на полгода. Тем более права на меня сейчас принадлежат СКА. А такому клубу какой смысл брать кого-то на полгода? Зачем? Воспитанник ты или нет — это никому не нужно. Если на весь сезон, то нужно думать. Но тут уже как в «Чикаго» скажут. Они меня подписали — какое решение примут, такое исполню. Пока просто жду официальную информацию изт НХЛ, а дальше буду разговаривать с агентом, что да как. Хочется играть в хоккей», — цитирует Алтыбармакяна «Матч ТВ».
В минувшем сезоне нападающий выступал за «Сочи». В 49 матчах набрал 17 (6+11) очков.
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