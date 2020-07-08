Павел Падакин: на переход в «Сочи» согласился не думая

Форвард «Сочи» Павел Падакин рассказал, почему решил вернуться в клуб из «Нефтехимика», и поделился ожиданиями о новом сезоне. В мае Падакин заключил контракт с «Сочи» на один год.

«Когда мне позвонили и сказали, что есть вариант снова играть в «Сочи», согласился не думая. Очень рад снова оказаться здесь.

Здесь остались игроки, которые были в команде, в которой я играл, но команда новая: новые ребята, новые иностранцы, новые вратари. Знаю Юру Александрова — топовый защитник в нашей команде, нападающих некоторых знаю. Скоро познакомлюсь со всеми на предсезонке и будем работать.

«Сочи» всегда ставит цели выйти в плей-офф и побороться за Кубок Гагарина, так что выйдем и будем стараться, чтобы всё так и получилось», — цитирует Падакина пресс-служба «Сочи».