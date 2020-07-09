Тамбиев: переговоры с Ригой были, но ни к чему не привели. Из «Барыса» никто не связывался

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Леонид Тамбиев прокомментировал информацию, что после отказа «Адмирала» от участия в новом сезоне КХЛ рассматривался в качестве наставника в «Барысе» и рижском «Динамо».

«Я никогда не скрывал и не скрываю, что хочу поработать с командой КХЛ. Но, чтобы поработать в КХЛ, надо ещё показать хороший результат в ВХЛ – тогда тренер будет востребован и в Континентальной лиге, этот результат будут видеть все специалисты.

Да, с «Адмиралом» был подписан полноценный контракт, и вы знаете всю эту историю. Конечно, я был немного расстроен, потому что уже пошла работа, мы начали активно работать с тренерским штабом и генеральным менеджером. Но получилось так, как получилось – пандемия вмешалась в спорт.

«Динамо» — да, «Барыс» — это, наверное, слухи. Из системы «Барыса» со мной никто не связывался. С Ригой переговоры были, но они ни к чему не привели, так что нет смысла об этом говорить. Сейчас у меня все мысли связаны только с «Металлургом», — цитирует Тамбиева пресс-служба новокузнецкого клуба.