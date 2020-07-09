«Авангард» расторг контракт с Андригетто по соглашению сторон

Хоккейный клуб «Авангард» и швейцарский нападающий Свен Андригетто расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон, сообщается на официальном сайте омского клуба. Соглашение с игроком было рассчитано до 30 апреля 2021 года.

В минувшем сезоне 27-летний форвард дебютировал в КХЛ. В 56 матчах регулярного чемпионата Свен забросил 13 шайб и сделал 14 результативных передач при показателе полезности "+2" и 22 минутах штрафного времени. В плей-офф швейцарский нападающий провёл шесть матчей, в которых не забросил ни одной шайбы и сделал две голевые передачи при полезности "-5".

1 июля 2020 года хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы форварда, рассказал о дальнейшей судьбе своего клиента.