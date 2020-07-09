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Генменеджер «Авангарда»: контракт с Андригетто расторгнут без выплаты компенсации

Генменеджер «Авангарда»: контракт с Андригетто расторгнут без выплаты компенсации
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков подчеркнул, что контракт со швейцарским форвардом Свеном Андригетто был расторгнут без выплаты компенсации.

«Мы благодарим Свена за игру в прошедшем сезоне и желаем успешного продолжения карьеры. Контракт расторгнут по обоюдному согласию без выплаты компенсации. Рад, что удалось найти понимание со Свеном и его агентами. Сейчас мы ведём работу по поиску пятого легионера, который усилит наше нападение», — цитирует Волкова пресс-служба омского клуба.

В минувшем сезоне 27-летний форвард дебютировал в КХЛ. В 56 матчах регулярного чемпионата Свен забросил 13 шайб и сделал 14 результативных передач при показателе полезности "+2" и 22 минутах штрафного времени. В плей-офф швейцарский нападающий провёл шесть матчей, в которых не забросил ни одной шайбы и сделал две голевые передачи при полезности "-5".

«Авангард» расторг контракт с Андригетто по соглашению сторон
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