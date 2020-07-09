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Сергей Терещенко перешёл в «Амур». Ранее защитник заключил пробный контракт с «Магниткой»

Сергей Терещенко перешёл в «Амур». Ранее защитник заключил пробный контракт с «Магниткой»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Сергей Терещенко продолжит карьеру в «Амуре», сообщается в официальном «инстаграме» хоккейного агентства Winners. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон.

Минувший сезон Терещенко провёл в «Тракторе». В составе клуба из Челябинска он провёл 44 матча и набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности «-6».

В КХЛ за «Металлург» Терещенко дебютировал в сезоне-2011/2012. После этого выступал за «Донбасс», а затем вернулся в «Металлург». В составе «Магнитки» Сергей стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина в 2014 и 2016 годах. В сезоне-2018/2019 перебрался в «Салават Юлаев», а затем и в «Трактор».

Примечательно, что 18 июня стало известно, что магнитогорский «Металлурга» заключил пробный контракт с Терещенко. Впоследствии контракт был расторгнут.

«Металлург» официально объявил о подписании пробного контракта с Терещенко
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