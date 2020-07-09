«Нью-Джерси» объявил о назначении Тома Фитцджеральда генменеджером клуба

Пресс-служба «Нью-Джерси Дэвилз» объявила о назначении Тома Фитцджеральда на пост вице-президента и генерального менеджера клуба. С 12 января 2020 года он был исполняющим обязанности на этих постах. «Дьяволы» сменили и главного тренера. Алена Насретдина заменил Линди Рафф.

С 2018 года Рафф работал в должности ассистента главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс». С 1997 по 2013 год — главный тренер «Баффало Сэйбрз», с 2013 по 2017 год возглавлял «Даллас Старз», который под его руководством дважды выходил в плей-офф, а по итогам регулярного чемпионата показывал лучшие результаты в Западной конференции. В одном из сезонов «Далласу» удалось одержать 50 побед в регулярке, уступив в 23 встречах, при этом забивая 3,2 шайбы за матч.

Предпоследний сезон в «Далласе» закончился для Раффа разочарованием в серии с «Сент-Луис Блюз», которым «Старз» проиграли со счётом 6:1 в седьмом матче первого раунда плей-офф. Уже в следующем сезоне, ставшим для него последним, команда не попала в плей-офф. После того как его время в Далласе закончилось, Рафф в 2017 году устроился помощником тренера в «Нью-Йорк Рейнджерс».