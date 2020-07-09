Агент сообщил, что лучший бомбардир АХЛ не планирует переходить в КХЛ

Александер Шолл, агент лучшего бомбардира АХЛ минувшего сезона Сэма Анаса, опроверг слухи о возможном переходе клиента в один из клубов КХЛ. По словам агента, Анас не интересуется возможностью выступления в России.
«Его не интересует игра в России. Мы не говорили ни с одной командой», — цитирует агента Sport24.
В минувшем сезоне 27-летний форвард в 63 матчах набрал 70 (20+50) очков. Принимал участие в Матче звёзд АХЛ, был выбран в сборную лучших игроков лиги по итогам сезона.
Сезон-2019/2020 в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны. «Армейцы» выиграли регулярный чемпионат КХЛ.
- 9 июля 2020
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