Агент сообщил, что лучший бомбардир АХЛ не планирует переходить в КХЛ

Александер Шолл, агент лучшего бомбардира АХЛ минувшего сезона Сэма Анаса, опроверг слухи о возможном переходе клиента в один из клубов КХЛ. По словам агента, Анас не интересуется возможностью выступления в России.

«Его не интересует игра в России. Мы не говорили ни с одной командой», — цитирует агента Sport24.

В минувшем сезоне 27-летний форвард в 63 матчах набрал 70 (20+50) очков. Принимал участие в Матче звёзд АХЛ, был выбран в сборную лучших игроков лиги по итогам сезона.

Сезон-2019/2020 в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны. «Армейцы» выиграли регулярный чемпионат КХЛ.