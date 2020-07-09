Голкипер «Сибири» Сятери показал новый шлем

Голкипер «Сибири» Харри Сятери представил шлем на новый сезон. На шлем нанесено изображение снеговика.
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Сибири».
В минувшем сезоне, который был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса, Сятери обновил клубный рекорд по продолжительности сухой серии в плей-офф. Голкипер сохранил ворота в неприкосновенности в двух первых матчах серии. Теперь рекорд сухой серии «Сибири» в плей-офф – 142:25. Прежний рекорд принадлежал Александру Салаку – 108:23 в сезоне-2014/2015.
Сезон-2019/2020 в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны. «Армейцы» выиграли регулярный чемпионат КХЛ.
- 9 июля 2020
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