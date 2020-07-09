Жена Овечкина: Саша иногда старается быть строгим папой, но у него это плохо получается

Настасия Шубская, супруга российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, рассказала об отцовских качествах мужа. Шубская призналась, что Овечкину не удаётся быть строгим отцом.
«Кто строже с детьми? Саша иногда старается быть строгим папой, но у него это очень плохо получается, поэтому строгой приходится быть мне.
Кто более ленивый? Однозначно я! Мне кажется, спортсмены априори не могут быть ленивыми, учитывая, сколько тренировок и работы над собой им приходится делать каждый день», — цитирует Шубскую People Talk.
В настоящее время сезон в НХЛ приостановлен. Регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
- 9 июля 2020
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