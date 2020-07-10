Овечкин выпустил футболки с надписью We Will Skate Again и маски со своим логотипом

В онлайн-магазине капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина поступили в продажу футболки с надписью We Will Skate Again, а также маски для лица и шарфы-трубы с логотипом Овечкина.



Деньги, вырученные от продаж футболок, пойдут в фонд Tucker Road Ducks, а средства от продажи масок и шарфов будут направлены в фонд Monumental Sports & Entertainment’s в рамках программы Feeding the Frontlines.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» RMNB.

Tucker Road Ducks – юношеская команда из округа Принц-Джордж. В 2017 году из-за пожара они потеряли свою арену. В настоящее время прилагаются усилия для её перестройки.



Фонд Monumental Sports & Entertainment занимается предоставлением питания медицинским работникам, борющимся с коронавирусом.