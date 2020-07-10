Источник: «Лос-Анджелес» отозвал контрактное предложение Нестерову, переход на грани срыва

Российский защитник Никита Нестеров с высокой долей вероятности не перейдёт в «Лос-Анджелес Кингз», сообщает «Матч ТВ». Согласованный двухлетний контракт игрока с «Кингз» на $ 6 млн оказался на грани срыва, и предложение клуба отозвано.

В минувшем сезоне 27-летний защитник выступал за ЦСКА. В 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ Нестеров забросил семь шайб и сделал 16 результативных передач при показателе полезности "+7" и 24 минутах штрафного времени. В четырёх матчах плей-офф Никита отметился тремя голевыми передачами.

Команда Игоря Никитина стала обладателем Кубка континента, заняв первое место в регулярном чемпионате КХЛ. В первом раунде плей-офф «армейцы» переиграли «Торпедо» (4-0), после чего турнир был завершён из-за пандемии коронавируса, в результате Кубок Гагарина разыгран не был.