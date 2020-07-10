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35-летний Дмитрий Пестунов после двух сезонов в Румынии продолжит карьеру в Венгрии

35-летний Дмитрий Пестунов после двух сезонов в Румынии продолжит карьеру в Венгрии
Хоккей / Прочие 0

Российский нападающий Дмитрий Пестунов продолжит карьеру в клубе ДЕАК, сообщается на официальном сайте венгерского клуба.

Последние два сезона Пестунов провёл в Румынии, выступая за ХК «Георгени». В минувшем сезоне Дмитрий принял участие в 36 матчах регулярного чемпионата Эрсте лиги, забросив пять шайб и сделав семь результативных передач. В 14 матчах чемпионата Румынии опытный хоккеист набрал 24 (4+20) очка.

Российский хоккеист является обладателем Кубка Гагарина 2012 года в составе московского «Динамо». В сезоне-2017/2018 хоккеист выступал за «Автомобилист» из Екатеринбурга, проведя в регулярном чемпионате 29 матчей и отметившись 5 (2+3) баллами при показателе полезности «+2» и 12 минутах штрафного времени. Всего в Континентальной хоккейной лиге Пестунов провёл 532 игры, записав в актив 213 (58+155) очков

Пестунов забил гол в чемпионате Румынии, совершив проход через всю площадку
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