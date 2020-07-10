Бродо: «Нью-Джерси» нужен тренер, который стал бы для ребят отцом

Легендарный голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Мартин Бродо прокомментировал назначение Линди Раффа на пост наставника клуба. «Дьяволы» вчера, 9 июля, объявили о назначении Раффа, он сменил на посту Алена Насретдина.
«У нас очень молодая команда. Ей нужен тренер, который стал бы для ребят отцом. Который знает НХЛ, давно здесь работает и сможет помочь молодым игрокам двигаться вперёд в правильном направлении. Он должен вывести команду в плей-офф, добиться определённого успеха в ближайшее время. Линди отвечает всем этим требованиям», ─ приводит слова Бродо пресс-служба НХЛ.
Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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