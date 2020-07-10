Абдул: переезд в Россию – новая глава в моей жизни. Хочу надолго задержаться в КХЛ

Нападающий «Северстали» Индржих Абдул прокомментировал свой переход в череповецкий клуб.
«Дела отлично. Настроение супер! Я готовлюсь к началу сезона, тренируюсь каждый день. Выхожу на лёд, занимаюсь с тренером по общей физической подготовке. Я подал документы на визу, надеюсь, скоро всё будет готово, и я смогу приехать и приступить к тренировкам с командой уже в Череповце. Готов ли к переезду в Россию? Конечно! Я с нетерпением жду этого момента. Переезд в Россию – новая глава в моей жизни. Надеюсь, она будет интересной и многогранной.
Моя семья очень гордится мною. Конечно, они переживают за меня: другая страна, другие условия, но, безусловно, они очень рады. КХЛ – отличная лига. Я знаю, мне будет непросто, но я верю в себя, в мои силы. Я буду стараться показать себя, буду стараться зарабатывать очки. Я хочу задержаться в Лиге надолго», ─ приводит слова Абдула пресс-служба клуба.
- 10 июля 2020
-
19:00
-
18:49
-
18:43
-
18:06
-
17:38
-
17:24
-
17:15
-
16:50
-
16:29
-
16:21
-
16:00
-
15:39
-
15:16
-
14:41
-
14:18
-
14:06
-
13:41
-
13:30
-
13:07
-
12:57
-
12:25
-
11:51
-
11:15
-
10:53
-
10:30
-
10:06
-
09:45
-
09:17
-
00:34
-
00:00
- 9 июля 2020
-
22:20
-
21:52
-
21:25
-
20:50
-
20:33