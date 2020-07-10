Абдул: переезд в Россию – новая глава в моей жизни. Хочу надолго задержаться в КХЛ

Нападающий «Северстали» Индржих Абдул прокомментировал свой переход в череповецкий клуб.

«Дела отлично. Настроение супер! Я готовлюсь к началу сезона, тренируюсь каждый день. Выхожу на лёд, занимаюсь с тренером по общей физической подготовке. Я подал документы на визу, надеюсь, скоро всё будет готово, и я смогу приехать и приступить к тренировкам с командой уже в Череповце. Готов ли к переезду в Россию? Конечно! Я с нетерпением жду этого момента. Переезд в Россию – новая глава в моей жизни. Надеюсь, она будет интересной и многогранной.

Моя семья очень гордится мною. Конечно, они переживают за меня: другая страна, другие условия, но, безусловно, они очень рады. КХЛ – отличная лига. Я знаю, мне будет непросто, но я верю в себя, в мои силы. Я буду стараться показать себя, буду стараться зарабатывать очки. Я хочу задержаться в Лиге надолго», ─ приводит слова Абдула пресс-служба клуба.