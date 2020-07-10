Хенрик Лундквист приступил к тренировкам на льду в составе «Рейнджерс»

Шведский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист приступил к тренировкам в составе клуба после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Напомним, хоккеистам разрешено тренироваться только малыми группами, перед началом занятий каждого игрока проверяют врачи.

«Очень приятно снова выйти на лёд тренировочного центра. Ещё не всё понятно, но хоккей доставляет массу удовольствия. Я это точно знаю!» ─ написал Лундквист в своём «инстаграме».

Лундквист — обладатель «Везины Трофи» 2012 года, на его счету 459 выигранных матчей в НХЛ, что является лучшим показателем в истории «Рейнджерс» и 6-м результатом в истории лиги. В текущем сезоне он заработал $ 7 млн и около $ 54 млн за карьеру.