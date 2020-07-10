На 65-м году ушёл из жизни бывший тренер Капризова, Кучерова и Василевского

На 65-м году жизни скончался тренер юниорской сборной России Юрий Румянцев, сообщает «Спорт-экспресс». Обстоятельства смерти не раскрываются.

С 1966 до 1973 года Румянцев выступал за «Торпедо» из Подольска, после чего начал тренерскую карьеру. Работал в Венгрии, США, был главным тренером подольского «Витязя», тренером-консультантом ХК МВД.

С 2009 года был тренером юниорских сборных России 1993 и 1997 годов рождения. В разное время под руководством Румянцева тренировались Никита Кучеров, Кирилл Капризов, Андрей Василевский, Никита Нестеров, Илья Самсонов, Наиль Якупов и многие другие известные хоккеисты. На ЮЧМ-2011 Румянцев со сборной России выиграл бронзовые медали, а на ЮЧМ-2015 вылетел в четвертьфинале, проиграв Швейцарии со счётом 0:5.