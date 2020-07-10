Назаров — о смерти Крутия: хватит кормить бездарных управленцев, которые гробят хоккеистов

Известный российский тренер Андрей Назаров прокомментировал смерть 23-летнего хоккеиста клуба ВХЛ «Южный Урал» Павла Крутия.

«Во-первых, хочу выразить искренние соболезнования всей семье, всем родственникам и друзьям Павла Крутия.

Я провёл много кемпов и прекрасно знаю, как надо вводить людей в нагрузку. Ко мне в лагеря приезжали разные ребята — и с лишним весом, и растренированные. К каждому человеку нужен индивидуальный подход. Не должны молодые и здоровые спортсмены в расцвете сил умирать на предсезонке в Высшей лиге. Это нонсенс!

С молодым 23-летним парнем из «Южного Урала» произошла ужасная трагедия. После таких вещей нужно провести полную переаттестацию всех директоров Высшей лиги, всех главных тренеров и командных врачей. Хватит кормить бездарных управленцев, которые гробят хоккеистов!

Читал заявление директора клуба, за который выступал Павел. Вместо того чтобы в первую очередь извиниться перед семьёй парня, а затем засунуть язык в одно место, он пытается оправдываться. Повторюсь, нужна жёсткая внеплановая аттестация директоров и обслуживающего персонала. Тех, кто будет профнепригоден, надо безжалостно выгонять, таким не место в большом спорте. Высшая лига – это младший брат КХЛ. Там играет много перспективной молодёжи, которая в будущем должна выступать в Континентальной лиге. Но мы видим, что в Высшей лиге порой работают такие люди, которых нельзя к ней подпускать на пушечный выстрел», ─ сказал Назаров «Чемпионату».