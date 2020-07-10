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Капитан «Ванкувера»: наша главная задача ─ завоевать Кубок Стэнли. Клуб это заслужил

Капитан «Ванкувера»: наша главная задача ─ завоевать Кубок Стэнли. Клуб это заслужил
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват верит в молодых игроков клуба, которым предстоит впервые принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Они достойно проявят себя. Знают, что нужно для победы и что такое хоккей плей-офф. Они подготовятся и покажут себя в плей-офф с лучшей стороны. Они знают, что нужно делать и какова наша главная цель. Наша главная задача — выиграть матчи плей-офф и завоевать Кубок Стэнли. Клуб это заслужил. Мои партнёры это заслужили, как и город. Мы постараемся.

Будет непросто. У «Миннесоты» хорошая команда, и они стали прибавлять, когда началась пандемия. Уверен, они хорошо подготовятся к встрече с нами. И мы будем готовы играть против них. Серия не будет легкой. У них есть хорошие хоккеисты, у некоторых опыт выступления в плей-офф, поэтому нам надо показать свой лучший хоккей и хорошенько подготовиться», ─ приводит слова Хорвата пресс-служба лиги.

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