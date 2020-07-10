«Колорадо» показал, как Никита Задоров готовится к возобновлению сезона НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» показал, как российский защитник Никита Задоров проводит очередную тренировку после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса. Напомним, хоккеистам разрешено тренироваться только малыми группами, перед началом занятий каждого игрока проверяют врачи.

Посмотреть фото можно в аккаунте «Колорадо» в «Твиттере».

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».