Драфт НХЛ 2020 пройдёт 9-10 октября

Пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги разместила информацию о дате проведения драфта игроков в 2020 году.
Так, стало известно, что драфт состоится 9-10 октября и пройдёт в видео-формате. Обладатель первого выбора драфта будет определён 10 августа. Он будет присуждён одной из восьми команд, выбывших из отборочных игр и будет разыгран до начала плей-офф Кубка Стэнли. Каждая из выбывших команд будет иметь 12,5% шанс выиграть выбор № 1.
Каждая из 16 команд, которые сыграют в 5-матчевой серии игр квалификации Кубка Стэнли, имеет шанс выиграть выбор № 1. Среди таких команд: «Аризона Койотс», «Калгари Флэймз», «Каролина Харрикейнз», «Чикаго Блэкхоукс», «Коламбус Блю Джекетс», «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Монреаль Канадиенс», «Нэшвилл Предаторс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Ванкувер Кэнакс» и «Виннипег Джетс».
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