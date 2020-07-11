«Курс на север. Хоккей вернулся». «Вашингтон» анонсировал рестарт сезона в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» анонсировал в своём «инстаграме» возобновление сезона в Национальной хоккейной лиге.

«Курс на север. Хоккей вернулся», — такое объявление можно прочесть на афише, на которой запечатлены Александр Овечкин, Никлас Бекстрём, Якуб Врана и Ти Джей Оши, стоящие на фоне «Скотиабанк-Арены» в Торонто.

Посмотреть фото также можно в «Инстаграме».

Отборочные матчи Кубка Стэнли, в которых участвуют 16 команд, соревнующихся в пятиматчевой серии для определения восьми команд, прошедших в плей-офф Кубка Стэнли, обычно называемых отборочным раундом, начнутся в субботу, 1 августа, пятью играми: три в Торонто «Каролина» — «Нью-Йорк Рейнджерс», «Флорида» — «Нью-Йорк Айлендерс» и «Монреаль» — «Питтсбург», а также двумя в Эдмонтоне — это «Чикаго» — «Эдмонтон» и «Калгари» — «Виннипег».

Отборочные матчи Кубка Стэнли с участием четырёх лучших команд каждой конференции для определения посева в плей-офф Кубка Стэнли, называемого круговым турниром, начнутся в воскресенье, 2 августа, двумя играми, по одной в каждом городе-центре: «Бостон» — «Филадельфия» (в Торонто) и «Колорадо» — «Сент-Луис» (в Эдмонтоне).