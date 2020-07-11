Ещё один игрок НХЛ отказался от участия в возобновлении сезона

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Свен Берчи отказался участвовать в рестарте сезона НХЛ-2019/2020, сообщает журналист Рик Дхаливал в своём «твиттере». Он стал вторым хоккеистом в лиге, который официально сделал это. Ранее от участия в розыгрыше Кубка Стэнли отказался защитник «Калгари Флэймз» Трэвис Хэмоник.

Регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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