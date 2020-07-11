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«Нефтехимик» подписал пробный контракт с защитником Александром Осиповым

«Нефтехимик» подписал пробный контракт с защитником Александром Осиповым
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Нефтехимик» подписал пробный контракт с защитником Александром Осиповым, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере».

В минувшем сезоне Осипов сыграл за «Адмирал» 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил 2 шайбы и отдал 8 голевых передач при показателе полезности «–19».

Всего за карьеру в КХЛ на счету Осипова 491 матч, в которых он забросил 60 шайб и отдал 79 результативных передач при показателе полезности «–18». Помимо «Адмирала», опытный защитник выступал за «Амур», СКА, «Атлант», «Ак Барс», московское «Динамо», «Авангард» и «Спартак».

Из-за пандемии коронавируса минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.

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