Р. Ротенберг — об НХЛ на ОИ-2022: для нас ситуация кардинальным образом не поменялась

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал информацию о том, что НХЛ и Ассоциация игроков договорились о новом коллективном соглашении, в котором подразумевается участие игроков в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при достижении договорённости с МОК.
«Для нас ситуация кардинальным образом не поменялась. Мы готовы к любому развитию событий. Как и перед Олимпиадой в Пхёнчхане, у нас есть как план «А», так и план «Б». Ждём переговоры между сторонами и в своей работе будем опираться на соглашение между ними», ─ приводит слова Ротенберга ТАСС.
Игроки НХЛ участвовали в Олимпиадах с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать сезон на время зимних Игр 2018 года. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.
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