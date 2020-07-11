Тренер «Аризоны» — о матчах без зрителей: мы сами должны будем генерировать шум

Главный тренер «Аризоны Койотс» Рик Токкет прокомментировал проведение матчей без зрителей в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Мы сами должны будем генерировать шум. Когда игрок проводит большой силовой приём или хорошо играет, то толпа обычно его приветствует. Он получает немедленное одобрение фанатов. Но теперь это одобрение надо будет вырабатывать нам самим на скамейке, потому что на стадионах будет тихо», – приводит слова Токкета пресс-служба НХЛ.

Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».