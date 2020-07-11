М. Гарипов: как автору первой шайбы «Нефтехимика» в элите подарили командирские часы

Бывший игрок «Нефтехимика» Марсель Гарипов поделился воспоминаниями о первом матче клуба из Нижнекамска в элите российского хоккея. В 1995 году в дебютном матче команды в Межнациональной хоккейной лиги «Нефтехимик» встречался с питерским СКА. Гарипов стал автором первой в истории шайбы команды в элитном дивизионе.
«Мы прилично волновались и думали прежде всего о том, как не подвести своих болельщиков, которые на автобусах приехали в Альметьевск. Тогда руководство клуба поставило задачу – сыграть достойно. Мы, как мне показалось, выглядели не хуже СКА, а временами даже и лучше. Сыграли-то мы в основное время вничью – 2:2. В овертайме гостям больше повезло.
Что касается первой забитой шайбы, то, считаю, что мне повезло больше других. Если честно, голевой момент помню смутно… По-моему, Азат Вафин вошёл в зону по левому флангу и отдал передачу мне в центр, а я бросил сходу и попал.
Премию не выписали, а наградили командирскими часами Чистопольского завода. Эти часы я храню дома, как дорогой подарок», — цитирует Гарипова пресс-служба «Нефтехимика».
- 11 июля 2020
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